Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Владельцы «умных часов» Apple вскоре смогут получать информацию о качестве своего сна. Компания обещает запустить новое приложение при ближайшем обновлении ПО, сообщает «Hi-tech.Вести».

Часы приобретут новую функцию Time in Bed tracking, которая будет отслеживать движения, ритм сердца человека, а также учитывать состояние окружающей среды. Новая функция автоматически активирует режим «не беспокоить» при засыпании, а когда владелец встанет, автоматически отключит будильник, в том числе и на смартфоне. Информацию о состоянии своего сна пользователь сможет получать либо через смартфон-приложение, либо непосредственно от «умных часов».

Возможно, Apple представит функцию трекинга сна уже 10 сентября вместе с новыми айфонами.

Вероятно, возможность ввести такое новшество появилась у компании после покупки финского стартапа Beddit, который производил «умные полоски». Они размещались на кровати во время сна и по сути являлись биометрическими датчиками, считывавшими физические характеристики человека во время сна. При этом, учитывая состояние окружающей среды, устройство было способно давать советы владельцу по нормализации сна.