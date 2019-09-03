Вашингтон, , 07:54 — REGNUM В новой версии «умных часов» Apple Watch может появиться функция отслеживания сна. Об этом 2 сентября сообщил портал 9to5Mac.

Согласно сообщениям инсайдеров, функция может быть представлена компанией уже на следующей неделе. Ожидается, что она получит название Time in Bed tracking (отслеживание сна в постели).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple представит 10 сентября 2019 года новую модель iPhone. Презентация смартфона пройдет в Театре имени Стива Джобса, расположенного в городе Купертино (штат Калифорния, США).

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