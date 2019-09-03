Берлин, , 07:55 — REGNUM Британский гонщик Энди Уоллес на Bugatti Chiron установил рекорд скорости. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Bugatti Chiron 32cars.ru

Уоллес смог набрать на гиперкаре 304,773 миль в час (около 490,5 км/ч).

Bugatti Chiron оснащён каркасом безопасности, а также имеет ряд аэродинамических новшеств. Кроме того, у авто обновлённая трансмиссия, а под капотом стоит 8,0-литровый мотор W16 мощностью 1 578 «лошадей» с турбонаддувом. Мощность этого мотора на 99 л. с. выше, чем в стандартной версии гиперкара.

«Обут» гиперкар в специальные шины Michelin Pilot Cup 2. Они были разработаны для огромных нагрузок.

«Bugatti первым превысил 300 миль в час — его имя войдет в историю и останется таким навсегда», — заявил президент Bugatti Стефан Винкельманн.

Напомним, компания Bugatti совместно с хорватской компанией Rimac и немецкой инжиниринговой компанией Edag намерена создать кроссовер с электрическим агрегатом.

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