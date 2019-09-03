Москва, , 07:42 — REGNUM Эксплуатанты вертолетов российского производства получат возможность пользоваться спутниковой связью с 2020 года, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Накануне холдинг заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Газпром космические системы», которая возьмет на себя техническое обеспечение с использованием системы «Ямал». На первом этапе она будет устанавливаться на вертолёты Ансат и Ми-38, а затем на гражданских машинах других типов.

Также стороны планируют создать абонентскую сеть спутниковой связи с возможностью предоставления услуг на воздушных машинах, которые эксплуатируются в настоящее время.

Соглашение также предусматривает разработку совместных проектов по обеспечению послепродажного обслуживания систем спутниковой связи, установленных на вертолетах отечественного производства.

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