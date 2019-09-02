Москва, , 16:25 — REGNUM Горьковский автомобильный завод на выставке Comtrans-2019 представил новое поколение легких коммерческих автомобилей линейки «Газель». Модель называется «Газель NN».

Новая «Газель» изменилась как внешне, так и внутренне. Автомобиль оснащен диодной оптикой и довольно раздутыми пластиковыми бамперами. В совокупе смотрится довольно современно.

Однако наибольшее количество изменений «Газель» претерпела внутри. Водительское сидение обладает 20 видами регулировок. Автомобиль оснащен системой климат-контроля, а также мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном.

Новый руль обладает набором подрулевых переключателей и кнопками доступа к функциям ADAS.

Существенно обновилась и приборная панель. В ней теперь аж 8 разъемов USB, выход зарядного устройства на 220 В, ниши для смартфонов, пластиковых карт, а также держатели для стаканчиков с кофе и бутылок с водой.

Кроме того инженеры ГАЗ утверждают, что благодаря некоторым техническим усовершенствованиям удалось существенно снизить уровень шума и вибрации.

Автомобиль будет оснащен дизельным двигателем VW CSL, объемом 1968 см3. Мощность мотора — 136 л.с., крутящий момент — до 340 Нм. Скорость автомобиля ограничена 130 км/ч. При этом пока не известно, будут ли другие силовые агрегаты у нового поколения «Газелей».

Группа ГАЗ обещает, чтр на базе «Газель NN» будет создана широкая линейка модификаций, даже больше чем на базе «Газель Next».

Производство нового автомобиля должно стартовать в 2020 году, старт продаж — 2021 год.