Пекин, , 15:11 — REGNUM Китайская компания Huawei выпустила рекламный ролик, в котором сообщается дата презентации нового флагманского смартфона Mate 30. Видео было опубликовано 1 сентября на официальной Twitter-странице производителя.

https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1168071056701001728

Mate 30 будет представлен 19 сентября 2019 года в Мюнхене (Германия). Стоит отметить, что сейчас самой большой интригой является то, что китайская компания предложит европейским покупателям взамен сервисов Google.

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Ранее представитель Google напомнил журналистам, что после вступившего в силу запрета властей США Huawei не может устанавливать на свои смартфоны ПО американского IT-гиганта.

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