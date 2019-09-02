Мюнхен, Германия, , 15:04 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW выпустит особое ограниченное издание моделей i3 и i8. Об этом 2 сентября сообщается на сайте DRIVE2.RU.

Тираж хэтчбека BMW i3s Edition Road Style составит 900 единиц, а купе BMW i8 Ultimate Sophisto Editions — 200 единиц.

Сообщается, что этот спецвыпуск будет завершающим для модели i8. Про i3 такие планы пока не озвучиваются. Тем не менее, по имеющейся информации, BMW i3s Edition Road Style следующего поколения не будет. Таким образом, версия Road Style если даже и не последняя, то будет одной из них.

Автомобили из особых серий не отличаются от базовых моделей. В качестве агрегата у хэтчбека i3s электромотор мощностью 184 «лошадей». Он позволяет набирать 100 км/ч за 6,9 секунд. Емкость батареи электромобиля составляет 42,2 кВт•ч, что даёт автомобилю запас хода в 270−285 км.

В i8 установлена турботройка. Она дополнена электрическим мотором и стартером-генератором. Общая мощность системы равна 374 л. с. До 100 км/ч авто разгоняется за 4,4 секунды, либо за 4,6 секунды (в зависимости от кузова). На одном аккумуляторе гибрид может проехать от 53 до 55 км.

Напомним, компания BMW Group Korea намерена вложить 43 млрд вон (35 млн долларов США) в расширение своих логистических и автомобильных центров в Южной Корее.

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