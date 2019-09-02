Москва, , 14:57 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией работы смартфона Samsung Galaxy S10 в российской сети 5G. Видео было опубликовано 2 сентября на портале iXBT.

Издание отмечает, что тесты в московской лаборатории провели специалисты компаний «МТС», Nokia и Qualcomm. В ролике запечатлен момент, когда тестовое приложение зафиксировало скорость передачи данных 2,1 Гбит/сек. Отмечается, что лаборатория, как и оборудование 5G, принадлежат компании Nokia.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Xiaomi Mi 9S может стать самым дешевым смартфоном, представленным на китайском рынке. Ожидается, что его стоимость будет меньше, чем у Vivo iQOO Pro ($540).

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