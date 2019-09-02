Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Агентство по противоракетной обороне США на днях заключило контракт с фиксированной ценой с Lockheed Martin Missiles and Fire Control, подразделением компании Lockheed Martin. В рамках этого контракта Lockheed Martin продолжит разработку и уточнение концепции обороны от гиперзвукового оружия под названием «Перехватчик для защиты от гиперзвукового оружия «Валькирия». Работа по контракту должна быть выполнена до 2 мая 2020 года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

Секретная программа «Валькирия» управляется Агентством по противоракетной обороне и охватывает разработку оружия нового поколения, способного перехватывать и уничтожать гиперзвуковые ракеты. Согласно открытым источникам, «Валькирия» предназначена для эффективного сдерживания России и Китая, двух крупнейших угроз, упомянутых в Стратегии национальной обороны США.

В статье для газеты The New York Times бывший чиновник Белого дома из администрации президента Барака Обамы, попросивший не называть его имени, сказал, что гиперзвуковые ракеты идеально подходят для нанесения удара по обезглавливанию — убийству высших военных или политических чиновников страны — «мгновенного убийства лидеров».

Военные США считают, что гиперзвуковые ракеты противника потенциально могут быть нацелены на позиции баллистических ракет с ядерным оружием, американские бомбардировщики и другие самолёты на базах, штабы, эти ракеты могут атаковать жизненно важные радары наземного и морского базирования.

Издание Defence Blog также сообщает, что эксперты по национальной безопасности США предупредили об отставании Вашингтона от Москвы и Пекина в развитии технологий гиперзвукового оружия.