Индианаполис, США, , 13:20 — REGNUM Первый электрокар Tesla Model 3 появился у полицейских американского города Баргерсвилл. Об этом сообщается на сайте Motor.

Глава местной полиции весьма доволен электрокаром. По его словам, данное авто гораздо лучше типичного для американских силовиков Dodge Charger по управляемости и дешевизне обслуживания.

Кроме того, полицейский уверяет, что Tesla Model 3 не уступает бензиновому седану в динамических характеристиках.

Сообщается, что электромобиль обошёлся дороже департаменту полиции на 8333 доллара, чем традиционный Dodge Charger. Однако на топливо для Charger ежегодно тратится около 7200 долларов, в то время как зарядка Model 3 обойдётся в 1674 доллара в год. Плюсом электромобиля является то, что его техническое обслуживание можно проводить реже — меньше изнашиваются тормозные колодки и шины.

Напомним, блогер из США Эми Дэнсби вшила себе в руку RFID-чип, с помощью которого можно открыть электромобиль Tesla Model 3.

Читайте также: Walmart подала в суд на Tesla из-за огнеопасных солнечных панелей