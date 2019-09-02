Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода являются полностью российскими. Об этом заявил директор предприятия Леонид Белых на праздновании 80-летнего юбилея завода.

В честь праздника 31 августа здесь состоялся день открытых дверей — предприятия посетили почти 16 тыс. человек. В том числе на заводе побывали 84 иностранных корреспондента.

«Конечно, они хотели найти что-то негативное, показать, что у нас нет импортозамещения. Но сегодня вертолёты — полностью российские, от двигателей до авионики. Мы только прогрессируем и запускаем новые вертолёты — к примеру, Ми-171А2 в экспортном варианте», — передаёт слова директора «Байкал-Daily».

Первый вертолёт уже отправлен на экспорт в Казахстан, второй уйдёт в Индию. Однако основным рынком остаётся Китай, куда поставляется большинство идущих на экспорт винтокрылых машин. При этом есть заказы и для внутрироссийского.«Сегодня у нас пять новых проектов — пять новых вертолётов и самолётов. Нам есть чем гордиться. Завод полностью загружен, с каждым годом заказы расту», — сказал Леонид Белых.

Напомним, в списке перспективной продукции завода есть наследник знаменитого Ан-2 — лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал». По планам его должны пустить в производство к 2022 году. Однако как сообщало ИА REGNUM, власти просят ускорить работы, поскольку самолёт ждут в регионах Дальнего Востока.

Читайте также:

Стала известна дата начала производства преемника Ан-2

Трутнев попросил ускорить запуск производства самолёта «Байкал»