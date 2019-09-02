Фремонт, , 12:28 — REGNUM Компания Foxit Software, разрабатывающая программу-«читалку» Foxit PDF Reader, пострадала от атаки хакеров, результатом которой стала утечка личных данных пользователей. Об этом 2 сентября сообщил портал Cyber Security News.

Компания выпустила заявление, в котором сообщила, что некоторое время назад она заметила несанкционированную деятельность в своих системах. В итоге выяснилось, что посторонние лица получили доступ к учетным записям Foxit, которые содержат такую информацию, как адреса электронной почты, пароли, имена пользователей, номера телефонов, названия компаний и IP-адреса.

В Foxit Software заявили: компания уже начала расследование, к которому привлекла правоохранительные органы, и проинформировала всех своих клиентов о произошедшем.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчиков популярного китайского приложения Zao, позволяющего производить замену лиц в стиле Deepfake, обвинили в сборе персональных данных пользователей. После того, как на неё обрушился вал критики, компания заявила, что внесет изменения в пользовательское соглашение.

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