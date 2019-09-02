Москва, , 11:50 — REGNUM На Московском международном форуме «Город образования» продемонстрировали новую компьютерную игру «Калибр», сообщила 1 сентября интернет-газета «Глас народа».

Издание позиционирует игру ни много ни мало как «новую киберспортивную дисциплину» и «тактическое командное состязание». Разработчиком выступает 1С Game Studios, а издателем — компания Wargaming, известная по сверхпопулярной игре «World of Tanks». «Калибр» — тактический онлайн-экшн о спецназе, основанный на командном взаимодействии и уникальных способностях оперативников. Упор в игре сделан на реалистичность, например, скорость передвижения бойца зависит от его снаряжения, а магазины приходится реально менять, а не видеть, как растет количество патронов на счётчике. Создатели игры утверждают, что она развивает реакцию, логическое мышление и умение работать в команде, ведь залог победы — слаженность действий и чёткая оценка ситуации.

В игре представлены детально проработанные игровые модели спецподразделений России и ряда других стран. Команда состоит из четырёх бойцов.

Как сейчас принято считать, киберспортивные дисциплины — это не просто игры разных жанров и видов, сегодня они становятся элементами обучения и профориентации. Поэтому «Калибр» представлен на таком форуме, как «Город образования», который позиционируется как площадка для всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие технологии. Он объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов. В этом году форум посетили около 1000 экспертов из 50 стран.