Пекин, , 10:36 — REGNUM Ставшее популярным китайское приложение Zao, позволяющее пользователям вставить свое лицо во фрагмент любого фильма или сериала в стиле Deepfake, обвинили в нарушении принципов конфиденциальности пользователей. Об этом 2 сентября сообщило агентство Bloomberg.

https://twitter.com/AllanXia/status/1168049059413643264

Приложение, возглавляющее список популярного бесплатного ПО в китайском магазине iOS, сейчас получило рейтинг 1,9 из 5 и более 4 тыс. негативных отзывов. Разработчики Zao в итоге ответили на критику и заявили, что они прислушались к ней и внесут изменения в политику конфиденциальности, для чего им необходимо немного времени.

Читайте также: Игра Harry Potter: Wizards Unite заставит геймеров заняться фитнесом

Стоит отметить, что компания не сразу среагировала на появление в сети претензий. Изначально приложение требовало от пользователя предоставить номер телефона и аккаунт WeChat. Кроме того, в пользовательском соглашении ранее было указано, что после размещения в системе контента пользователя компания получает на него все права.

Читайте ранее в этом сюжете: Google заплатит $200 млн за нарушение закона о сборе данных детей