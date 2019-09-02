Москва, , 10:35 — REGNUM В России растёт дефицит специалистов в области программного обеспечения, при этом около четверти российских программистов работают на экспорт, рассказал 2 сентября Алексей Любимов, председатель совета директоров 3i Technologies, порталу ComNews.

Россия — один из крупнейших экспортеров программных продуктов и цифровых сервисов. По данным ассоциации «Руссофт», в 2018 году наши компании заработали на международном рынке более $10 млрд. Из почти полумиллиона российских программистов 100−120 тысяч в той или иной мере работают на экспорт. Некоторые ИТ-компании с момента создания ориентируются на работу за рубежом, другие идут за пределы РФ от безысходности.

Программа «Цифровая экономика» изначально предполагала, что количество российских разработчиков недостаточно для решения столь амбизиозных задач. В связи с этим подготовка специалистов стала одним из приоритетных направлений. При этом излишняя централизация управления финансами, по мнению Любимова, ставит российских разработчиков в непростые условия. Многие отечественные компании даже не пытаются встроиться в процесс без мощных лоббистов их интересов.

В результате часть софтверных компаний изначально создают свой бизнес, чтобы «через несколько лет скинуть его где-нибудь в Кремниевой долине». Другие ищут рынки, где их продукт будет востребован: страны СНГ, даже Восточная Европа становятся более привлекательными, чем российский рынок. Суровая конкуренция на внутреннем рынке приводит к тому, что разработки наших компаний зачастую внедряются не дома.

При этом дефицит кадров в стране растёт и в обозримой перспективе продолжит расти. В это же время сотни отечественных компаний ищут успеха за пределами России. Эту проблему невозможно решить лишь за счёт расширения количества бесплатных мест в вузах, готовящих ИТ-специалистов, считает Любимов.