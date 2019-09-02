Сеул, , 08:42 — REGNUM Смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy A90 с поддержкой сетей 5G появится на рынке Южной Кореи 4 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным зарубежных источников, новый смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, тройной основной камерой (48+5+8 Мп), фронтальной камерой на 32 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

А также быстрой зарядкой (25 Вт) и поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. По предварительным данным, стоимость смартфона составит 800 тыс. Вон (~$660).

На сегодняшний день в Южной Корее выпущено несколько смартфонов, поддерживающих сотовые сети пятого поколения, среди них: Galaxy S10 5G ($1150 ~ $1290), LG V50 ThinQ (~$990), Galaxy Note 10 ($1030~$1240).