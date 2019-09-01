Пекин, , 12:51 — REGNUM Xiaomi Mi 9S может стать самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G. Об этом сообщил 31 августа китайский портал Mobile.163 со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что он может оказаться даже дешевле, чем Vivo iQOO Pro. Стоит отметить: сообщается также, что этот смартфон, возможно, будет выпущен только на китайском рынке.

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Напомним, стоимость Vivo iQOO Pro с 8 Гб оперативной памяти в Китае сейчас составляет 3798 юаней (около $540). В настоящее время он считается самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G на рынке страны.

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