Москва, , 08:40 — REGNUM Научно-производственное объединение «Энергомаш», которое входит в структуру «Роскосмоса», приступило к изготовлению самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Известно, что данные двигатели будут использоваться на первой ступени ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

При этом огневые испытания двигателя должны пройти уже до конца 2019 года. Что касается летных испытаний, то первый двигатель для них будет подготовлен к 2021 году. Если все пойдет хорошо, то РД-171МВ будет использоваться в составе ракеты-носителя «Союз-5». Пуск этой ракеты запланирован на ноябрь 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» начала разрабатываться в 2016 года. Она должна заменить ракету-носитель «Зенит», которая производится на Украине. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года Киев прекратил всякие сотрудничество с Москвой, в том числе и в космической отрасли.