Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Российский военный космический аппарат «Космос-2521», прозванный спутником-инспектором, с начала текущего года выполнил несколько новых маневров, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Так, в январе 2019 года спутник находился на орбите с параметрами 280 на 285 км, в феврале орбита аппарата начала постепенно снижаться и в апреле ее минимальная высота составила 227 км. В начале июня спутник вновь был поднят. В конце августа спутник опять снизился, следует из данных NORAD.

Как сообщало ИА REGNUM, российский космический аппарат «Космос-2519» был запущен на орбиту 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк. Через два месяца от него успешно отделился спутник-инспектор «Космос-2521».

В октябре 2017 года в Минобороны РФ сообщили об успешных результатах испытаний маневрирующего спутника, в ходе которых были протестированы средства связи, методики баллистических расчетов, программное обеспечение и подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы.

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