Жуковский, Московская область, , 07:49 — REGNUM Индийские военные пилоты совершили испытательные полеты на российских истребителях Миг-35 и познакомились с новейшим истребителем Су-57Э на авиационно-космическом салоне МАКС-2019, проходящем в подмосковном Жуковском, сообщает 1 сентября телеканал NDTV.

По данным NDTV, 31 августа авиасалон МАКС-2019 посетила делегация из Индии во главе с начальником главного оперативного управления штаба индийских ВВС, маршалом авиации Авитом Дэвом.

«Индийской делегации показали самолеты МиГ-35 и Су-57», — сообщает телеканал.

Также в сообщении отмечается, что летчики-испытатели индийских ВВС полковник Редди и подполковник Рой получили возможность провести два испытательных вылета на истребителе МиГ-35.

Отметим, ранее сообщалось, что истребители МиГ-35 будут участвовать в конкурсе на закупку индийскими ВВС свыше 110 новых истребителей. Также, по данным индийских СМИ, в нем примут участие истребители: европейский Typhoon, французский Rafale, шведский Gripen E, и американские F/A-18 и F-16.