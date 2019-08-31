Сан-Франциско, США, , 07:58 — REGNUMКомпания Gearbox Publishing открыла кампанию по сбору средств для создания третьей части космической стратегии Homeworld. Соответствующую страницу она запустила 30 августа на краундфандинговой платформе Fig.

На ней геймеры могут видеть различные концепт-арты, кроме того, разработчики выложили на YouTube первый рекламный ролик предстоящей игры, а. В нем показано, как несколько космических кораблей переходят через гиперврата, за происходящим наблюдает управляющий кораблем-маткой.

Стоит отметить, что Gearbox уже смогла достичь своей цели на Fig, собрав около $150 тыс. Релиз игры запланирован на четвертый квартал 2020 года.

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Самая первая игра серии Homeworld вышла в сентябре 2019 года. Её разработкой занималась студия Relic, а в качестве издателя выступила компания Sierra. Игра получила большую популярность популярной. В феврале 2015 года её переиздала Gearbox Software.

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