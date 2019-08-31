Москва, , 07:48 — REGNUMРоссийский военный спутник «Космос-2521», получивший название спутник-инспектор, совершил с начала 2019 года несколько маневров, об этом говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как отмечают военные эксперты, с начала года спутник начал снижать свою орбиту, затем, в апреле, он вновь был поднят. Подобные маневры осуществлялись несколько раз.

Напомним, спутник «Космос 2521» был выведен на орбиту в июне 2017 года. За сутки аппарат облетает планету свыше 10 раз, он используется российским оборонным ведомством в разведывательных целях.

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