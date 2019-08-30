Жуковский, Московская область, , 21:59 — REGNUMБолее 103 тысяч человек стали гостями международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в пятницу, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В обеспечении порядка и безопасности на мероприяити были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии. Сообщается, что серьёзных нарушений на территории выставки допущено не было.

Напомним, МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в мероприятии принимают более 800 компаний из трёх десятков стран.

В первые три дня работы салон был открыт только для специалистов и представителей бизнеса. Ранее сообщалось, что за это время салон посетили около 150 тысяч человек. С сегодняшнего дня МАКС открыт для всех желающих.