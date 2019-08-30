Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 17:40 — REGNUMВоздушно-Космические Силы России на стартовавшей с космодрома Плесецк ракете-носителе «Рокот» вывело на орбиту космический аппарат военного назначения, сообщает 30 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 17:00 мск. В 17:05 головная часть ракеты «Рокот», состоящая из разгонного блока «Бриз-КМ» и космического аппарата Минобороны России, штатно отделилась от второй ступени.

Отмечается, что орбитальный аппарат выведен в космос ракетой-носителей, переоборудованной из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, снимаемой с вооружения российских РВСН.

Тип и назначение выведенного на орбиту космического аппарата не уточняются.

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