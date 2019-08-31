31 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Леонид Нерсисян, Дарья Антонова, , 12:24 — REGNUM27 августа 2019 года в подмосковном Жуковском начал работу 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019. Свою продукцию и перспективные разработки на авиасалоне представляют 643 российские и 184 зарубежные компании из 32 стран. Учитывая завершение деловой части авиасалона, уже можно говорить о наиболее значимых новинках, представленных на МАКС-2019.

Вертолёт в стиле AURUS Дарья Антонова © ИА REGNUM

Су-57 для Турции?

Пожалуй, ключевым образцом российской военной экспозиции авиасалона стал новейший российский истребитель пятого поколения Су-57. Несмотря на то, что различные прототипы этого истребителя многократно демонстрировались на МАКС с 2011 года, в этом году Су-57 впервые участвует в статической экспозиции. В первый день работы авиасалона, Су-57 осмотрели президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе посещения МАКС-2019 турецкий президент выразил заинтересованность в приобретении Турцией российских истребителей Су-57 и Су-35.

Су-57 Дарья Антонова © ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-57 Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-57 в небе Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе авиасалона впервые была продемонстрирована экспортная версия МиГ-35 — новейшего российского лёгкого истребителя поколения 4++. Основными особенностями этой версии истребителя стали несколько изменённая геометрия планера самолёта, а также обновлённое бортовое радиоэлектронное оборудование, наиболее значимым элементом которого стала установка радиолокационной станции (РЛС) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) «Жук-А», способной одновременно сопровождать до 30 воздушных, наземных и надводных целей. Несмотря на то, что вопрос приобретения данного самолёта зарубежными заказчиками остаётся открытым, ожидается подписание контракта на поставку МиГ-35 в ВКС России. Тридцать пятые должны заменить в строевых частях стремительно выбывающие из рядов ВКС истребители МиГ-29 советского производства.

МиГ-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM МиГ-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM МиГ-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ещё одной новинкой МАКС-2019 стал вертолёт Ми-24П-1М. Это новая модификация вертолёта Ми-24, созданная совместными усилиями корпорации «Вертолёты России» и концерна «Радиоэлектронные технологии». Благодаря этой модернизации вертолёт Ми-24 превращается в достаточно современную боевую машину. Список нововведений на Ми-24П-1М огромен. На вертолёте установлена РЛС с АФАР, которая позволяет обнаруживать, сопровождать и наводить ракеты как на наземные, так и на воздушные цели, новая оптико-локационная станция, новейший бортовой комплекс обороны. Комплекс обороны Ми-24П-1М состоит из системы оптико-электронного противодействия, способной отвести от вертолёта одновременно 3 атакующие ракеты с тепловыми головками самонаведения, а также из станции активных радиопомех, для защиты вертолёта от зенитных ракет и ракет класса «воздух-воздух» с радиолокационными системами наведения. Вертолёт способен применять весь спектр современных российских противотанковых ракет, а также новейшие ракеты «Сосна», способные уверенно поражать воздушные и наземные цели на дальности до 10 километров. Информационно-управляющее поле кабины вертолёта полностью цифровое, а сам вертолёт удалось облегчить на 400 килограмм без потери прочностных характеристик, что существенно улучшил лётно-технические характеристики.

Смогут ли МС-21 и CR929 выйти на мировой рынок?

Авиалайнер МС-21 в небе Дарья Антонова © ИА REGNUM Авиалайнер МС-21 в небе Дарья Антонова © ИА REGNUM Авиалайнер МС-21 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наиболее яркой гражданской авиационной новинкой стал российский среднемагистральный авиалайнер МС-21, который демонстрируется как на статической экспозиции, так проводит полёты. Этот самолёт является главной надеждой российского гражданского авиапрома и находится в самой востребованной, но и очень конкурентной категории пассажирских самолётов. Чтобы выйти на российский и международный рынок, МС-21 придётся потеснить таких гигантов как AirbusA320 и Boeing737. Пока же МС-21 должен пройти сертификацию, а также получить российских перспективный двигатель ПД-14.

Вертолёт Ка-62 Дарья Антонова © ИА REGNUM Airbus А-350 Дарья Антонова © ИА REGNUM Airbus А-350 Дарья Антонова © ИА REGNUM Airbus А-350 Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-35С Дарья Антонова © ИА REGNUM SSJ-100 Дарья Антонова © ИА REGNUM МиГ-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM Зрители на динамическом показе Дарья Антонова © ИА REGNUM МиГ-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM Самолёт-амфибия Бе-200 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Су-30СМ

Дарья Антонова © ИА REGNUM Самолёт-амфибия Бе-200

Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-30СМ

Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-30СМ

Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-30СМ

Дарья Антонова © ИА REGNUM Управляемая авиационная бомба повышенной дальности сброса К08БЭ (калибра 500 кг) Дарья Антонова © ИА REGNUM Управляемая авиационная бомба повышенной дальности сброса К029БЭ (калибра 1500 кг) Дарья Антонова © ИА REGNUM Автомобиль AURUS SENAT Дарья Антонова © ИА REGNUM Вертолёт в стиле AURUS Дарья Антонова © ИА REGNUM

Другой новинкой, привлекшей всеобщее внимание, стал макет перспективного российско-китайского широкофюзеляжного авиалайнера CR929. Как заявлено, базовая версия самолёта — CR929−600 будет способна перевезти 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. При этом будут созданы ещё две модификации — с удлинённым и укороченным фюзеляжем. На текущий момент планируется, что перспективный российско-китайский авиалайнер может быть создан к 2025−2027 годам, и как заявляют представители России и Китая, сможет конкурировать с новейшими лайнерами производства концернов Airbusи Boeing. Насколько это всё реализуемо — покажет время.

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