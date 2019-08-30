Остин, США, 30 августа 2019, 16:04 — REGNUMАмериканское тюнинг-ателье Hennessey оснастило Ford Shelby GT500 2020 года комплектом Venom 1200, увеличивающий мощность мотора до 1200 «лошадей». Об этом 30 августа сообщается на портале 32cars.ru.
Под капотом модели стоит 5,2-литровый агрегат V8 с двумя турбинами. Мощность движка составляет 1200 л. с. Такой результат достигается за счёт более мощных поршней и шатунов, а также специальной выхлопной системы из нержавеющей стали. Кроме этого, в спорткаре установлен улучшенный интеркулер и высоконапорная система впуска воздуха.
Мотор агрегатируется с 7-скоростной двухступенчатой автоматической коробкой передач. При этом движок авто работает на E85 или гоночном топливе.
Напомним, в начале 2019 года основатель компании Hennessey Джон Хеннесси в интервью изданию Top Gear сообщил, что «самый быстрый в мире гиперкар» Venom F5, созданный специалистами подразделения Hennessey Special Vehicles, поступит в продажу в 2020 году.
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