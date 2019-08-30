Москва, 30 августа 2019, 14:49 — REGNUMВ интернете появились изображения большого пятидверного Suzuki Jimny с приводом 4×4. Об этом 30 августа сообщается на портале SpeedMe.

Изображение пятидверного Suzuki Jimny
Изображение пятидверного Suzuki Jimny
Speedme.ru

На рисунке Jimny, созданном дизайнером Никитой Чуйко для российского издания Auto Mail, автомобиль имеет яркий оттенок желто-зеленой краски.

В начале 2019 года на Токийском автомобильном салоне Suzuki продемонстрировала пикап на базе Jimny. После этого местное представительство было завалено заявками на стандартный Jimny и более крупную пятидверную модель.

«Пятидверный (Jimny — ред.) расширил бы круг клиентов, помимо искателей острых ощущений, искателей приключений и молодых водителей, которые просто хотят самое симпатичное 4×4 на блоке. Это действительно расширило бы нашу демографию», — сообщил глава Suzuki Australia Майкл Пачота.

Напомним, в июле 2019 года реализация машин автокомпании Suzuki в РФ выросла на 16% по сравнению с июлем 2018 года. За месяц на отечественном авторынке было продано 603 модели данного бренда.

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