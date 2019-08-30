Москва, , 14:33 — REGNUMВ результате обработки проведенных в период с 2013 по 2019 год опросов аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу о том, что средний возраст владельцев KIA в РФ составляет 37 лет. Об этом 30 августа сообщается на сайте агентства «Автостат».

При этом, согласно данным исследования аналитического агентства, средний возраст владельцев KIA Spectra и Optima составил 35 лет. У моделей KIA Ceed, Rio и Cerato средний возраст равен 36 годам. Постарше — владельцы KIA Picanto. Здесь средний возраст совпадает со средним возрастом в целом по марке, а также с общим показателем по всем брендам, зарегистрированным в России, — 37 лет.

Сообщается, что в ходе исследования по марке KIA было в общей сложности обработано 8,5 тыс. анкет респондентов. Возраст опрашиваемых составил от 18 до 65 лет.

Напомним, компания KIA объявила в США об отзывной кампании 30 тыс. внедорожников Telluride 2020 года. Причиной возврата авто стали несоответствия национальным нормам ремней безопасности.

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