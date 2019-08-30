Москва,
30 августа 2019, 16:03 — REGNUMВ московской Щербинке проходит крупнейший железнодорожный салон техники и технологий PRO//Движение.Экспо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка PRO Движение EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетителям демонстрируют как используемые решения, так и новинки, технологии будущего. В важном событии сферы железнодорожных перевозок участвуют представители более 700 компаний из 30 стран.
Выставка PRO Движение EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Регистрация участников
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители выставки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Станд на вытсавке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Учебный тренажер для машинистов на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Помимо образцов техники, у мероприятия обширная деловая программа. В отраслевой конференции выступают ведущие эксперты транспортной отрасли, лидеры крупнейших российских и международных производителей подвижного состава и железнодорожной техники, руководители профессиональных объединений, научно-исследовательских организаций и другие специалисты.
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Филипп Цитроен
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Кобзев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сучков Сергей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости выставки PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Интерьер вагона электропоезда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Охрана. Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Среди экспонатов — последние версии поездов «Ласточка» и «Иволга», техника для диагностики и ремонта железнодорожного полотна, старейший действующий паровоз серии Ов, популярные серии электровозов ВЛ80К и 2ЭС5.
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модели на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модели на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Обед на свежем воздухе на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Обед на свежем воздухе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники выставки и указатели павилионов помогут на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пилот. Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
ТГМК 2. Выставка PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Комплекс путевой универсальный КПУ-1
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Комплекс путевой универсальный КПУ-1
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Комплекс путевой универсальный КПУ-1
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Умный локомотив
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скоростной электропоезд ЭС2Г Стандарт Ласточка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скоростной электропоезд ЭС2Г Стандарт Ласточка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участница выставки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кабина машиниста в скоростном электропоезде ЭС2Г Стандарт Ласточка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Указатели
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники выставки PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники динамической экспозиции на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители. Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители. Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Иволга» на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пассажиры «Иволги»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Маневры подвижного состава
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Салон проходит с 28 по 31 августа.