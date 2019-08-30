Москва, , 16:03 — REGNUMВ московской Щербинке проходит крупнейший железнодорожный салон техники и технологий PRO//Движение.Экспо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка PRO Движение EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетителям демонстрируют как используемые решения, так и новинки, технологии будущего. В важном событии сферы железнодорожных перевозок участвуют представители более 700 компаний из 30 стран.

Выставка PRO Движение EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Регистрация участников Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители выставки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники выставки PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станд на вытсавке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Учебный тренажер для машинистов на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Помимо образцов техники, у мероприятия обширная деловая программа. В отраслевой конференции выступают ведущие эксперты транспортной отрасли, лидеры крупнейших российских и международных производителей подвижного состава и железнодорожной техники, руководители профессиональных объединений, научно-исследовательских организаций и другие специалисты.

Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Филипп Цитроен Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сергей Кобзев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сучков Сергей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гости выставки PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Интерьер вагона электропоезда Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Охрана. Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди экспонатов — последние версии поездов «Ласточка» и «Иволга», техника для диагностики и ремонта железнодорожного полотна, старейший действующий паровоз серии Ов, популярные серии электровозов ВЛ80К и 2ЭС5.

Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Модели на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Модели на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Обед на свежем воздухе на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Обед на свежем воздухе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гости на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сотрудники выставки и указатели павилионов помогут на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пилот. Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гости на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM ТГМК 2. Выставка PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Комплекс путевой универсальный КПУ-1 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Комплекс путевой универсальный КПУ-1 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Комплекс путевой универсальный КПУ-1 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Умный локомотив Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Скоростной электропоезд ЭС2Г Стандарт Ласточка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Скоростной электропоезд ЭС2Г Стандарт Ласточка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участница выставки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Кабина машиниста в скоростном электропоезде ЭС2Г Стандарт Ласточка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Указатели Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники выставки PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники выставки PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники выставки PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники выставки PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники выставки PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники динамической экспозиции на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Зрители. Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Зрители. Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Иволга» на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пассажиры «Иволги» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Маневры подвижного состава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Динамическая экспозиция на выставке PRO Движение. EXPO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Салон проходит с 28 по 31 августа.