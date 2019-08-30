Оберн-Хилс, , 14:01 — REGNUMАмериканская автокомпания Dodge выпустит 100 юбилейных спецверсий модели Mopar Dodge Challenger. Об этом сообщается на сайте сетевого издания «ГЛАС».

Спецверсия получила название Mopar 19 Dodge Challenger. Авто произведено ограниченной серией в честь 50-летия бренда. Оно доступно в двух цветах — черном и белом.

Новинка имеет уникальный вид, придающий автомобилям этой серии спортивные нотки. На их кузове нарисованы асимметричные центральные полосы, а сзади машины установлен спойлер с эмблемой Mopar. Новой модели добавляют уникальности 20-дюймовые кованые алюминиевые колесные диски с фирменными колпаками Mopar и шины Goodyear.

В салоне изменений не много. Передние кресла обтянуты тканью с вышитым логотипом Mopar на спинке, а под ногами пассажиров и водителя лежат коврики Berber. На приборной панели стоит юбилейный значок.

В движение авто приводит 6,4-литровый 485-сильный мотор HEMI V8. Агрегат работает в паре с 6-скоростной КПП. В качестве дополнительной опции доступен 8-скоростной «автомат».

Стоимость «юбиляра» в США будет начинаться от $45 835.

Напомним, по случаю своих юбилеев автопроизводитель престижных спортивных авто Zagato и ателье Aston Martin изготовят современный DBS GT Zagato и ретро-модель DB4 GT Zagato Continuation. Английской компании Zagato исполняется 100 лет, а ателье Aston Martin — 60 лет.

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