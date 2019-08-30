Вашингтон, , 13:38 — REGNUMВ 2019 году в США обновятся две версии Audi: A3 Sport с передним приводом и A3 S с приводом 4×4. Об этом сообщается на сайте сетевого издания «ГЛАС».

Версии Audi A3 Sport и Audi A3 S оснащены противоугонной системой с новым датчиком движения. Что касается изменений в варианте Premium Plus, то они более обширны. В эту комплектацию входят аудиосистема Bang&Olufsen, система поддержки дальнего света и скрытая панель USB-портов для зарядки гаджетов.

В новых моделях Audi A3 установлен пакет Final Edition. Он включает в себя кожаные передние спортивные кресла и плоский руль с переключателями, а также задние фонари Audi Beam Ring.

Данные авто будут представлены в этом году на автомобильном салоне во Франкфурте.

Напомним, представителей автокомпаний Audi, Volkswagen Korea и Porsche Korea в Южной Корее обвинили в подделке результатов тестов на уровень выброса выхлопных газов. Немецкие автокомпании якобы подделали результаты испытаний на уровень выбросов выхлопных газов в период с мая 2015 года по январь 2018 года. В результате в страну был экспортирован 10 261 «грязный» автомобиль.

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