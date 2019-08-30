Жуковский, Московская область, , 13:02 — REGNUMНовый технический облик вертолёта «Ансат», который сможет выполнять работы на Крайнем Севере, разработали специалисты казанского предприятия холдинга «Вертолёты России» для «Полярных авиалиний». Об этом 30 августа сообщила пресс-служба холдинга.

Исходя из рекомендаций заказчика, создано покрытие, которое позволит хранить вертолеты без ангара. Машины получили увеличенную дальность полета, наличие противооблединительной системы и возможность выполнения полётов по приборам.

Как следует из сообщения, контракт на поставку семи таких вертолётов подписан в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Техника будет выполнять пассажирские внутрирайонные рейсы, работать в интересах санитарной авиации, привлекаться для спасения людей, патрулирования, ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

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