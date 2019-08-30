Москва, , 12:30 — REGNUMЮжнокорейская компания Hyundai впервые в России готовится запустить онлайн-платформу Hyundai Mobility для подписки на модели бренда по мобильному приложению. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Для продвижения онлайн-приложения автокомпания готова потратить порядка 100 млн рублей. Старт данной опции намечен на 1 октября 2019 года.

В приложении клиентам будут предложены три тарифных плана: City (автомобиль арендуется до 24 часов), Country (на срок от 1 дня до 1 месяца) и Freedom (от 1 месяца до 1 года).

Преимуществом данной схемы владения автомобилем являются избавление водителей от проблем, связанных с оформлением ОСАГО и КАСКО, уплаты транспортного налога, записи на техническое обслуживание и замены масла, замены сезонных шин и других подобных вещей.

Компания Hyundai планирует до конца 2020 года запустить услугу в основных городах России.

Напомним, компания Hyundai намерена в ближайшее время выделить порядка 300 млрд вон (247 млн долларов США) на строительство завода по производству запасных частей для электрокаров в Южной Корее.

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