Токио, , 12:08 — REGNUMЯпонский автопроизводитель Toyota Motor может заменить Lexus LFA на другую флагманскую модель. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Однако конкретных планов относительно замены модели пока нет. Тем не менее, в компании утверждают, что открыты для идеи создания новой флагманской модели.

Во время интервью во Франкфурте вице-президент автокомпании Кодзи Сато так сказал по поводу перспектив производства еще одной машины в духе LFA: «Я люблю этот автомобиль, но нам нужна ваша помощь. Нам нужна заинтересованность в новом LFA от СМИ. Это может помочь нам продолжить».

Японская автокомпания опасается, что на новую модель LFA не будет спроса, как и на двухместное заднеприводное купе, выпущенное ранее. Так, в 2018 году в США Lexus продал только два экземпляра LFA. Возможно, причиной тому стала высокая цена модели — 375 тыс. долларов.

Напомним, компания Toyota Motor представит на токийском автосалоне осенью 2019 года полностью электрический концептуальный хэтчбек. Как сообщается, новый электрический автомобиль будет «высокий, квадратный и комфортабельный городской хэтчбек».

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