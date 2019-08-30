Москва, , 11:23 — REGNUMКонструкторское бюро «Туполев» передало Воздушно-космическим силам РФ после капитального ремонта дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщили 30 августа в пресс-службе бюро.

Отмечается, что бомбардировщик прошел перечень работ в цехах Казанского авиационного завода, после чего были успешно проведены все наземные и летные испытания. После передачи самолет осуществил перелет к месту базирования.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о возвращении «российского проклятия». В период холодной войны Ту-22М3 называли «проклятием» Военно-морских сил США. Чтобы противостоять им, Пентагон разработал военную доктрину с привлечением истребителей F-14 и корабельных боевых систем Aegis, однако и это не гарантировало успеха.

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