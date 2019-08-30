Берлин, , 11:29 — REGNUMБританский внедорожник Land Rover Defender преодолеет 5 тыс. км, чтобы попасть на премьеру в Германии. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Свой пробег вседорожник начнёт в Долине Замков в Чарынском каньоне, а закончит во Франкфурте. На финиш автомобиль должен поспеть 10 сентября в 10 часов 50 минут. Именно в это время начнётся прямая трансляция премьеры.

Про новинку известно, что она построена на новой платформе MLA. Для покупателей авто будут доступны две версии: обычная и длиннобазная на восемь посадочных мест.

В линейке двигателей Defender могут появится три дизельных и три бензиновых мотора, а также гибридная «турбочетверка» объемом 2,0 литра. Гибрид будет способен набрать 100 км/ч за 5,9 секунды. Агрегаты внедорожника будут работать с «автоматом» и приводом 4×4.

Напомним, в этом году автокомпания Jaguar Land Rover решила ориентироваться на рынок Соединённых Штатов на фоне спада продаж в Китае и проблем с Brexit. Мировые продажи моделей Jaguar Land Rover в 2018 годом показали спад на 4,6% по сравнению с 2017 годом. При этом в США реализация в 2018 году выросла на 7,3% до рекордных 123 тыс. авто.

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