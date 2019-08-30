Берлин, , 10:53 — REGNUMВ немецкой автокомпании Volkswagen заявили о том, что в будущем в Германии может начаться производство Arteon в кузове шутинг-брейк. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Сборочная площадка в немецком городе Эмдене будет модернизирована для сборки электромобилей на платформе MEB. Там построят новые производственные комплексы. Старт производства электрических авто запланирован на 2022 год. Отмечается, что старые мощности будут использоваться для сборки Arteon, седана Passat и Shootingbrake.

Напомним, премьера Arteon прошла ещё в 2017 году. После неё практически сразу появились слухи о том, что в будущем авто может стать универсалом. Однако в автокомпании заявили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. С того времени прошло два с лишним года. За это время Volkswagen представил только гоночный суперкар на базе «Артеона» мощностью 500 л. с.

Читайте также: Volkswagen представил эскиз нового кроссовера T-Sport