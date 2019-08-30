Пекин, , 10:31 — REGNUMАвтокомпания Great Wall (принадлежит Haval) представила эскиз компактного электрического кроссовера, который появится осенью на автосалоне во Франкфурте. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Wey Motor

Новинку китайский автопроизводитель создавал совместно с немецким ателье Brabus.

Весной 2019 года компания Great Wall и ателье Brabus Automotive подписали соглашение о совместной разработке агрегатов, дизайна машин, а также о производстве ограниченной серии моделей Wey. Автокомпании начали с проекта нового концепт-кара Wey-S. Это авто ателье Brabus доработало в соответствие со вкусами европейцев.

Пока неизвестны подробности о силовой установке шоу-кара. Вероятно, они появятся ближе к премьере.

Напомним, в конце августа 2019 года автопроизводитель Great Wall представил новый пикап P-Series, который будет конкурировать с пикапами автопроизводителей Toyota и Ford. Машина изготовлена на новой платформе P71. Она даёт возможность производить более безопасные, легкие и удобные внедорожники.

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