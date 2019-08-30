Пекин, 30 августа 2019, 10:31 — REGNUMАвтокомпания Great Wall (принадлежит Haval) представила эскиз компактного электрического кроссовера, который появится осенью на автосалоне во Франкфурте. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Wey
Wey
Motor

Новинку китайский автопроизводитель создавал совместно с немецким ателье Brabus.

Весной 2019 года компания Great Wall и ателье Brabus Automotive подписали соглашение о совместной разработке агрегатов, дизайна машин, а также о производстве ограниченной серии моделей Wey. Автокомпании начали с проекта нового концепт-кара Wey-S. Это авто ателье Brabus доработало в соответствие со вкусами европейцев.

Пока неизвестны подробности о силовой установке шоу-кара. Вероятно, они появятся ближе к премьере.

Напомним, в конце августа 2019 года автопроизводитель Great Wall представил новый пикап P-Series, который будет конкурировать с пикапами автопроизводителей Toyota и Ford. Машина изготовлена на новой платформе P71. Она даёт возможность производить более безопасные, легкие и удобные внедорожники.

Читайте также: Китайская Great Wall Motor наращивает сбыт подержанных авто в Африку и Азию