Вашингтон, , 10:02 — REGNUMАмериканская автокомпания Ford запатентовала технологию, которая «превращает» авто в передвижной проектор. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

В базе американского патентного бюро появилась заявка от Ford, в которой содержатся эскизы, показывающие работу встроенного в багажную дверь машины видеопроектора. При открытой двери проектор транслирует изображение на экран, установленный рядом с автомобилем.

Однако у данной идеи есть очевидный недостаток — весь киносеанс машина должна стоять с распахнутым багажником. Кроме того, при постоянном открывании и закрывании двери видеопроектор может сломаться.

В компании сообщили, что заявка на патент является обычной практикой для автопроизводителей. При этом не обязательно, что она появится на серийных машинах.

Напомним, ранее компания Ford подала заявку на патент Mondeo Evos в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Обозначение Mondeo брендом применяется для наземных транспортных средств и электрокаров.

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