Берлин, , 09:39 — REGNUMНемецкая компания Porsche готовит к своему первому сезону в Формуле-Е электроболид 99X Electric. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Porsche 99X Electric Motor

Формула-Е стартует в ноябре 2019 года. Болид Porsche 99X Electric будут пилотировать гонщики Андре Лоттерер и Нил Джани.

Глава спортивного направления компании Мальте Хюнеке сообщил, что технологии, применённые при строительстве нового агрегата спортивного авто, были полностью взяты у серийного электромобиля Porsche Taycan.

Сообщается, что тестирование электроболида пройдёт в октябре 2019 года на трассе в испанском городе Валенсия.

Напомним, самым быстрым электромобилем на трассе Нюрбургринг стал предсерийный прототип Porsche Taycan. Он преодолел круг за 7 минут и 42 секунды. Это на четыре секунды меньше, чем прошла эту же дистанцию Panamera Turbo в июне 2016 года.

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