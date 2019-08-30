Париж, , 09:18 — REGNUMФранцузская автокомпания Bugatti прекратила производство штучных гиперкаров по индивидуальным проектам. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Руководитель отдела частных заказов Пьер Роммельфангер заявил, что теперь компания будет создавать модели только по своим проектам. Именно компания должна решать, какую машину строить и какой она должна быть, подчеркнул топ-менеджер. Однако выпуск коллекционных моделей по заводским чертежам будет продолжен.

Так, после выпуска ограниченной серии гиперкара Centodieci Роммельфангер сообщил, что новинка была построена для коллекционеров, но не коллекционерами. Он добавил, что от такой тактики автопроизводитель отказываться не будет.

Напомним, компания Bugatti совместно с хорватской компанией Rimac и немецкой инжиниринговой компанией Edag планируют создать кроссовер с электрическим агрегатом.

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