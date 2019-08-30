Берлин, , 08:45 — REGNUMКроссовер Mercedes-Benz GLB последнего поколения получил версию от AMG с 306-сильным мотором. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Эта модификация стала самой медленной AMG-моделью. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,2 секунды.

Под капотом GLB 35 расположен форсированный турбодвижок M260 максимальной мощностью 306 л. с. и рабочим объемом 2 л. Мотор агрегатируется с 8-скоростной коробкой AMG Speedshift DCT 8G и системой привода 4×4.

Отличительной особенностью авто являются короткие свесы, угловатый кузов и возможность установить третий ряд сидений. Кроме того, автопроизводители оснастили кроссовер опционным внедорожным пакетом Off-Road Engineering.

Официальная премьера новинки состоится 10 сентября 2019 года на автомобильном салоне во Франкфурте, а продажи начнутся в начале 2020 года.

Напомним, на официальном сайте компании Mercedes-Benz Trucks начал работу онлайн-шоурум. На нём можно выбрать и купить грузовой Mercedes-Benz.

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