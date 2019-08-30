Вашингтон, , 08:19 — REGNUMКорейская компания Kia объявила об отзыве 30 тыс. внедорожников Telluride 2020 года в Соединённых Штатах из-за несоответствия национальным нормам ремней безопасности. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

По информации Национального управления безопасности дорожного движения, на внедорожниках Kia Telluride 2020 года, выпущенных с 9 января по 5 августа 2019 года, были случайно установлены ремни безопасности, предназначенные для рынка Ближнего Востока. Данные узлы ремней безопасности не соответствуют нормам США, поскольку не имеют автоматической блокировки втягивающего устройства.

Таким образом, порядка 1% из 30 168 моделей Telluride необходимо переоборудовать.

От данной недоработки может пострадать ребенок, сидящий на креслах переднего пассажира, второго или третьего ряда, поскольку он не будет достаточно надежно зафиксирован детской удерживающей системой.

В компании уверяют, что возместят владельцам все расходы на исправление дефекта.

Напомним, большая отзывная кампания прошла в начале марта у компаний Kia и Hyundai. Тогда под отзыв в США попали более полумиллиона машин. Причиной возврата автомобилей стал большой риск возгорания мотора из-за утечки масла.

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