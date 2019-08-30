Тула, , 07:56 — REGNUMВ конце августа тульский завод китайской компании Haval собрал юбилейный двухтысячный кроссовер Haval F7, сообщает пресс-служба китайской марки.

Юбилейное авто выпущено в белом цвете. Сообщается, что объём производства достиг 60 моделей в смену. При этом автопредприятие не имеет ограничений по мощности и продолжает наращивать производство. Кроме того, в планах автокомпании запуск производства новых моделей F7x и H9.

«Мы делаем все, чтобы удовлетворить спрос и потребности наших клиентов», — заявил исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Он отметил, что кроссовер F7 имеет популярность в России за счёт своих технических характеристик и инновационных решений.

Напомним, Haval расширил свою дилерскую сеть в России на восемь автоцентров. Новые точки продаж китайских моделей открылись в Ульяновске, Самаре, Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Ярославле и Новокузнецке.

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