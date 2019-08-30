Тольятти, Самарская область, , 07:31 — REGNUMС начала выпуска универсала Lada Granta Cross 12 июня по конец июля в РФ было продано 1639 единиц этой модели. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что от общего объёма продаж универсал кросс-версии занимает 55%. Благодаря Granta Cross доля универсалов в продажах Lada Granta выросла на 1,5%.

Всего за семь месяцев 2019 года в РФ было куплено 7383 машины Lada Granta в кузове «универсал», что составляет 9,9% от всех проданных «Грант» с января по июль 2019 года.

Напомним, с 1 августа 2019 года стоимость машин тольяттинского автозавода увеличилась на сумму от 5 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от модели. Таким образом, в среднем цена моделей Lada повысилась на 1%.

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