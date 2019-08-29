Жуковский, Московская область, , 21:24 — REGNUMОколо 150 тысяч человек посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском за три дня его работы. Об этом свидетельствуют данные регионального управления МВД России.

Международный авиасалон «МАКС-2019» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в третий день работы салона, 29 августа, его посетителями стали более 51 тысячи человек, а «количество автотранспорта на парковках превысило 13 тысяч».

В обеспечении порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции и служащие Росгвардии.

«Охрана общественного порядка обеспечена в полном объёме, серьёзных нарушений на территории выставки не допущено», — отметили в МВД.

Напомним, МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в мероприятии принимают более 800 компаний из трёх десятков стран. В первые три дня работы салон был открыт только для специалистов и представителей бизнеса, а с 30 августа его сможет посетить любой желающий.