Пекин, , 20:39 — REGNUMПалубный истребитель для авианосцев ВМС Китая будет разработан на основе истребителя пятого поколения J-20, принятого на вооружение в марте 2017 года, сообщает 29 августа South China Morning Post.

По информации издания, такое решение было принято Центральным военным советом Китая. Подробности о новой разработке не сообщаются.

СМИ предполагают, что что новый истребитель, скорее всего, получит складывающиеся крылья, сходные с аналогичным элементом истребителей J-15, входящих в авиагруппу авианосца «Ляонин».

На данный момент известно лишь то, что создание новых китайских боевых самолётов сдерживается отставанием страны в авиационном двигателестроении.

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