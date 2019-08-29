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Министерство обороны России обнародовало видеозапись посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и военно-транспортных самолётов Ан-26 на строящуюся автодорогу в Татарии.

Видео опубликовано 29 августа на портале российского военного ведомства.

Посадка боевых и транспортных самолётов на автомагистраль, их заправка, а затем взлёт осуществлялись в рамках учений Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению.

В учениях были задействованы 12 истребителей Су-34 и два Ан-26. Посадка, заправка и взлёт проводились на строящейся автомагистрали Европа — Западный Китай. На одном из её участков были оперативно организованы склады боеприпасов, смазочных материалов и горючего.

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