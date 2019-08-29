Москва, , 15:53 — REGNUM

Подвижный комплекс сотовой связи, способный обеспечить передачу GSM-сигнала в труднодоступных и удаленных районах, представили специалисты концерна «Автоматика» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Программно-аппаратный комплекс получил название «Фотон-ПАК ПБ». Это устройство формирует обособленную локальную сеть, позволяющую подключаться к сетям сотовой связи и телефонным сетям. При этом встроенная криптозащита обеспечит безопасность абонентов и не допустит вмешательства в сеть со стороны.

«Комплекс позволяет оперативно разворачивать локальные сети GSM для обеспечения бесперебойной связи в любой местности, в том числе на движущихся объектах», — сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Он добавил, что разработка российских инженеров ориентирована, прежде всего, на компании, реализующие свои проекты в труднодоступной местности — нефтегазовые, электросетевые и другие.

«Фотон-ПАК ПБ» способен обеспечить связь в радиусе 2 км от базовой станции. При необходимости это расстояние может быть увеличено до нескольких десятков километров.

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