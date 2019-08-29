Москва, , 15:45 — REGNUM

Появилась информация о цветовой гамме новой Lada Granta Drive Active. Она размещена на промо-странице официального сайта компании.

Lada Granta Drive Active Lada.ru

Для покупателей новинки будут доступны восемь цветов: чёрный «Пантера», белый «Белое облако», красный «Сердолик», ярко-синий «Голубая планета», серебристый «Рислинг», серебристо-серый «Техно», серебристо-тёмно-серый «Борнео» и золотисто-коричневый «Кориандр».

Ожидается, что стоимость новой модели с металлизированным цветом будет на 6 тыс. рублей больше.

Напомним, АвтоВАЗ с середины сентября 2019 года намерен уменьшить скорость своих линий конвейера на тольяттинском автозаводе. Срок, в течение которого будет снижено производство машин, не сообщается. По имеющейся информации, сокращение затронет линии, на которых изготавливаются Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Renault Stepway.

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